Belg ging in herfstvakantie minder naar buitenland dan ervoor

De Belg ging in de herfstvakantie minder naar het buitenland dan in de periode ervoor. Dat schrijft De Standaard woensdag.

Tot vreugde van de reisorganisatoren gingen de Canarische eilanden net voor de herfstvakantie van rood naar oranje. Maar de Belg trok, ondanks de extra boekingen, niet massaal naar het buitenland. Dat tonen cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid aan.

Iedereen ouder dan 16 jaar die langer dan 48 uur in het buitenland vertoefde, moet bij terugkeer een Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Uit de statistieken blijkt dat de Belg tijdens de verlengde herfstvakantie net minder de grens overstak. In de twee weken herfstvakantie vulden terugkerende reizigers samen bijna 69.000 formulieren in. In de twee weken vóór de vakantie waren dat er nog bijna 88.000, of ruim een kwart meer.

Er werd in de herfstvakantie wel iets vaker naar rode zones gereisd omdat steeds meer gebieden rood kleurden op de kaart van de FOD Buitenlandse Zaken.