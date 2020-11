Defensie wil nieuwe kazernes neerpoten in Oost-Vlaanderen en Charleroi

In de provincie Henegouwen zal er een nieuw militair kwartier komen, dat 1.500 banen zal creëren. Dat schrijven La Libre Belgique en L’Echo woensdag. Ook in Oost-Vlaanderen komt een nieuwe kazerne.

Defensie zal twee nieuwe militaire kwartieren van de ‘nieuwste generatie’ bouwen. Binnen de federale regering is er een akkoord dat een van de twee in Oost-Vlaanderen zal komen en de andere in Henegouwen. Volgens de kranten zal die kazerne in Charleroi gebouwd worden. Het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) weigert dat evenwel te bevestigen. De piste Charleroi is een optie, maar er is nog geen beslissing gevallen.

Dedonder zegt in La Libre onder meer dat de “twee kazernes van de toekomst” onderdeel zullen zijn van het relanceplan van de regering. De Europese Commissie moet ook instemmen met de plannen. De kazernes zullen geïntegreerd worden in het lokale sociaal-economische weefsel en zullen deels toegankelijk zijn. Ze kunnen 1.000 tot 1.500 soldaten herbergen, schrijft L’Echo daarover.