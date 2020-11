Britten mogen kerst vieren met drie gezinnen, ook Frankrijk versoepelt: “Tijd om vrolijk, maar ook voorzichtig te zijn”

Terwijl in ons land nog veel onzekerheid heerst over de kerstperiode, zijn ze er over het Kanaal wel al uit. De Britten mogen met drie huishoudens samenkomen om te feesten over een periode van vijf dagen, van 23 tot 27 december. Ook Frankrijk versoepelt.

“’t Is het seizoen om vrolijk te zijn, maar ’t is ook het seizoen om vrolijk voorzichtig te zijn.” Met die woorden kondigde premier Boris Johnson aan dat er een tijdelijke versoepeling komt van de coronamaatregelen in Groot-Brittannië. De leiders van Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland hebben daarover dinsdagavond een akkoord bereikt.

Concreet worden de strikte coronaregels deels opgeheven tussen 23 en 27 december. De Britten mogen dan met drie huishoudens - grootte doet er niet toe - bijeenkomen bij één gezin thuis, in gebedshuizen of ergens buiten. Het is wel de bedoeling dat die ‘kerstbubbel’ dezelfde blijft tijdens de feestperiode. Binnen die bubbel mogen de Britten social distancing even laten voor wat het is. Knuffelen toegelaten dus. Daarnaast worden ook de reisbeperkingen tijdens die vijf dagen opgeheven.

608 doden per dag

De versoepeling komt er net nu het Verenigd Koninkrijk 608 coronadoden per dag noteert, het hoogste cijfer sinds midden mei. Sommige wetenschappers vinden het dan ook een bijzonder slecht idee om families binnen te gaan mixen. Ze waarschuwen voor een ‘kerstgolf’ die onvermijdelijk zal volgen op al te veel feestgedruis.

Om die kritiek te counteren, maande Johnson zelf ook aan tot voorzichtigheid. “Het is aan elk van ons om goed na te denken hoe we deze tijd willen gebruiken”, zei hij. “En over de risico’s om bubbels te vormen met bejaarde familieleden of kwetsbare mensen.” Nicola Sturgeon, regeringsleider van Schotland, benadrukte dat mensen niet per se gebruik moeten maken van de mogelijkheid, gewoon omdat die er is. “Als het kan, probeer dan de interactie met anderen te beperken.”

Ook Frankrijk versoepelt

Ondertussen raakte bekend dat er ook in Frankrijk versoepelingen komen rond de feestdagen, al bleef president Emmanuel Macron vaag over de details. “Kerstmis kan met de familie worden gevierd”, zei hij. “Maar met niet te veel mensen aan tafel.” Grote bijeenkomsten blijven sowieso verboden.

Vanaf 15 december komt er ook een avondklok in plaats van de huidige lockdown. Tussen 21 en 7 uur moeten de Fransen dan thuisblijven, tenzij ze daar een goede reden voor hebben. Uitzonderingen zijn kerst- en oudejaarsavond.