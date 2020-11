Bewolkte maar droge dag op komst

Het is woensdag op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er aan de kust lichte regen vallen. De dag begint in het zuidoosten grijs, met nevel, mist en laaghangende bewolking. De maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in Vlaanderen. Dat zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

In de nacht op donderdag wordt het zwaarbewolkt, maar blijft het op enkele druppels in het westen van het land na droog. In de Ardennen zijn er eerst nog opklaringen, later vormt er zich nevel en mist. De minima gaan van -1 tot 2 graden in de Ardennen, 3 tot 7 graden in het centrum en 8 graden aan zee.

Ook donderdag soms zwaarbewolkt met vooral in het noordwesten een kleine kans op lichte regen. Later op de dag zijn er met name in het zuiden brede opklaringen. In de Ardennen kan de mist of lage bewolking hardnekkig zijn. De temperaturen gaan tot 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden elders.

Vrijdag begint eveneens zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, maar blijft het betrokken. Het kwik stijgt tot 5 à 8 graden.

Het weekend begint zaterdag rustig met, na het optrekken van het ochtendgrijs, enkele zonnige perioden en maxima die schommelen van 7 tot 11 graden. Ook zondag rustig en droog, maar met meer bewolking en maxima rond de 6 graden in het centrum.