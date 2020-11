President Trump schenkt gratie aan twee kalkoenen (en overweegt hetzelfde voor zijn veroordeelde veiligheidsadviseur)

Donald Trump heeft dinsdag in het Witte Huis naar jaarlijkse gewoonte een kalkoen gratie geschonken, in aanloop naar de feestdag Thanksgiving. De Amerikaanse president zou inmiddels overwegen om ook zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn hetzelfde plezier te doen.

De bijeenkomst in de Rose Garden van het Witte Huis dinsdagnamiddag was door het coronavirus beperkt in omvang. De president sprak over de traditie die dateert uit het presidentschap van Abraham Lincoln, en schonk vervolgens gratie aan het gelukkige koppel kalkoenen dat dit jaar aan de feestdis ontsnapt: Corn en Cob, of “echte schoonheden” zoals Trump ze omschreef.

President Trump pardons “Corn” in annual presidential Thanksgiving turkey pardon pic.twitter.com/qvh97NDKJ1 — Benny (@bennyjohnson) November 24, 2020

Eerder op de dag zou de president aan medestanders hebben laten weten dat hij ook Michael Flynn gratie wil schenken. De voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump werd in 2017 veroordeeld, nadat hij had gelogen onder eed tegen de FBI in het kader van het Rusland-onderzoek.