Twaalf leiders van prodemocratische beweging in Thailand verdacht van majesteitsschennis

Twaalf leiders van de prodemocratische beweging in Thailand worden verwacht bij de politie en zullen mogelijk vervolgd worden voor majesteitsschennis. In het land wordt al een viertal maanden betoogd tegen de ondoorzichtigheid van de koninklijke financiën, maar het is nu voor het eerst sinds de start van die protesten dat de autoriteiten de betogers op die manier willen aanpakken.

In Thailand is de wet over majesteitsschennis een van de strengste ter wereld. Elke belediging van of kritiek op de vorst of zijn familie kan tot 15 jaar cel opleveren. Sinds 2018 werd die wet wel niet meer aangegrepen om critici de mond te snoeren. “Wat betekent dit, dat de monarchie de totale oorlog verklaart aan het volk? “, aldus Parit Chiwarak, ook bekend als Pinguïn, en een van de twaalf. “Zo’n houding kan nog meer mensen de straat op jagen.”

De protesten zijn al ruim vier maanden aan de gang, maar de druk stijgt. Vorige week nog zette de politie het waterkanon en traangas in. Zes mensen raakten ook gewond toen er met scherp geschoten werd - het is nog onduidelijk wie de schoten afvuurde.

De betogers vragen een ingrijpende hervorming van de monarchie. Zo’n hervorming moet onder meer een controle op het gigantische fortuin van de koninklijke familie omvatten. Het Crown property bureau (CPB) publiceert geen cijfers, maar volgens analisten beheert dat bureau tussen de 30 en 60 miljard aan activa, wat de Thaise monarchie een van de rijkste koninklijke families maakt.

