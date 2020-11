Duitse pers rept nauwelijks over Club Brugge, en zag vooral een Dortmund-Gala (maar zonder Moukoko)

Alsof de nederlaag van Club Brugge op het veld van Dortmund de normaalste zaak van de wereld was. De Duitse pers spendeerde nauwelijks een letter aan Club Brugge. Waarover het dan wel ging? De indrukwekkende cijfers van spits Erling Haaland en… het feit dat de 16-jarige Youssoufa Moukoko niet mocht invallen.

De verhalen lagen vermoedelijk al klaar, inclusief ronkende koppen. Dortmund-trainer Favre zou ergens in de tweede helft, op een moment dat de wedstrijd al lang gespeeld zou zijn, de net zestien geworden Youssoufa Moukoko het veld inbrengen. Waarmee de jonge aanvaller meteen de jongste speler ooit zou zijn in de Champions League. Zo hadden onze Duitse collega’s toch iets zinvols om over te schrijven. Want de wedstrijd zelf, daar werd niet te veel van verwacht.

Helaas mocht Moukoko niet invallen. Gelukkig was er nog Erling Haaland om het volk te entertainen. Twee treffers alweer, zestien goals na amper twaalf wedstrijden in de Champions League en nauwelijks een paar dagen nadat hij in de Bundesliga ook al vier keer had gescoord. Haaland is hot. ‘Dortmund-Gala von Sancho und Haaland’, kopte Duitslands meest gelezen krant Bild nog met enig enthousiasme. Voorts niets dan nuchtere koppen: ‘Haalands Rekordspiel’ lezen we in de Süddeutsche Zeitung, Express heeft het over Haalands ‘Fabelrekord’ en het voetbalblad Kicker stelt vast dat Dortmund op één grote teen na met twee voeten in de volgende ronde van de Champions League staat.

Nog een paragraafje voor Dennis.

Over Club Brugge? Daar werd nauwelijks nog met een woord over gerept. Enkel de soap rond Emanuel Dennis was voor de lokale pers nog een paragraafje waard. Voor het overige werden de Bruggelingen met respect behandeld en leek ook de Duitse pers te beseffen dat het verschil in klasse al op voorhand zo groot was dat het verloop van de wedstrijd gisteren niet meer dan de logica zelve was.

Haaland Haaland Haaland

Ook in de rest van Europa ging de blik vooral op Erling Haaland. The Daily Mail benadrukte nog maar eens de wonderbaarlijke cijfers van de jonge Noor en stelt dat hij nu al beter doet dan Cristiano Ronaldo en Zinedine Zidane. De Telegraaf stelt dan weer vast dat ook Club Brugge het fenomeen Haaland niet kan afstoppen. Niemand die Club Brugge met de vinger wees.