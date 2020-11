Geen ministerspost voor Bernie Sanders of Elizabeth Warren, Biden heeft “hen nodig in de Senaat”

Bernie Sanders en Elizabeth Warren, twee boegbeelden van de progressieve vleugel van de Democratische partij, krijgen waarschijnlijk geen ministerspost in de regering onder president Joe Biden. In een interview met NBC gaf Biden aan dat hij zijn twee voormalige rivalen voor de presidentsnominatie nodig heeft in de Senaat, om zijn progressieve agenda uitgevoerd te krijgen.

Er is al een “aanzienlijke vertegenwoordiging van progressieven” in zijn regering, meent Biden. “Iemand uit de Senaat of het Huis van Afgevaardigden halen, zeker als dat een persoon van betekenis is, is een heel moeilijke beslissing”, aldus Biden. “Ik heb een heel ambitieuze, heel progressieve agenda. En er zullen erg sterke leiders in het Huis en de Senaat nodig zijn om die uitgevoerd te krijgen.” Maar, voegde hij eraan toe, “er is nog niets echt van tafel geveegd”.

Tegelijk gaf hij aan dat hij ervoor openstaat om ook Republikeinen in zijn regering te benoemen, om te tonen dat hij het land wil verenigen. In de aanloop naar de verkiezingsdag was zijn team al de achtergrond van Republikeinse kandidaten aan het checken.

Biden heeft sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog altijd geen ontmoeting gehad met huidig president Donald Trump, maar leek in het interview wel te suggereren dat zijn toekomstige stafchef Ron Klain al een ontmoeting had met Mark Meadows, de stafchef van Trump.