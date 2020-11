De Kennedytunnel op de Antwerpse Ring wordt grondig aangepakt. Oude lampen worden intelligente ledverlichting. Ook de asbesthoudende wanden moeten eraf. Dat zal in 2021 en 2022 maandenlang voor werken zorgen, vooral ’s nachts. “Een serieuze klus”, aldus Wegen en Verkeer in Antwerpen.

“De huidige verlichtingsinstallatie in de Kennedytunnel is volledig verouderd en is door de verouderde technologie steeds moeilijker te onderhouden”, zegt Gilles Van Goethem, woordvoerder van het Agentschap ...