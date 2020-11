Tuchel in de clinch met Franse pers na zege PSG tegen Leipzig: “Als je ballen hebt, stel dan deze vragen in de kleedkamer”

PSG won gisteravond met het kleinste verschil van het Duitse RB Leipzig. Een onverdiende zege dankzij een omstreden strafschop van Neymar. Dat vond ook de Franse pers die PSG-trainer Thomas Tuchel enkele netelige vragen stelde. De Duitser reageerde als door een wesp gestoken. “Ik ben uw vragen moe.”

Neen, het was niet de beste wedstrijd van PSG. Maar de belangrijke zege was na afloop een feit en daar hoorde iedereen blij mee te zijn, vond Tuchel. Niet dus! Op de persconferentie na de wedstrijd kwam het tot een verbale clash tussen Tuchel en de Franse pers. Of er toch geen spanningen waren binnen zijn elftal, wilde een Frans journalist weten. “Als je ballen hebt, stel dan die vragen in de kleedkamer”, beet Tuchel een journalist toe. “U stelt altijd dezelfde vragen. Ik ben zo moe van uw vragen. In de kleedkamer zitten jongens die alles hebben gegeven, die kapot zijn, die met hun hart hebben gespeeld. Als u de moed hebt, ga dan naar hen toe en stel hen uw vragen.”