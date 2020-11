Celeval-functie wordt overgenomen door RAG

Het kernkabinet is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel van coronacommissaris Pedro Facon om de Celeval-functie in het federaal crisisbeheer neer te leggen, en die door te geven aan de Risk Assessment Group. De functie van Celeval als adviesorgaan is wettelijk vastgelegd en verdwijnt niet, maar komt dus bij de RAG te liggen. Dat werd woensdag vernomen bij de woordvoerder van premier Alexander De Croo.

Facon kondigde vorige maand al aan dat Celeval, de evaluatiecel die de overheden van ons land adviseert in het beheer van de coronacrisis, een nieuwe samenstelling zou krijgen. De top van de federale regering stemde maandag in met zijn voorstel om de functie van Celeval door de geven aan de RAG.

Die analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. De Risk Assessment Group bestaat uit artsen-epidemiologen van Sciensano, de gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten en experten met specifieke kennis over het gezondheidsrisico. De RAG werd in 2018 opgericht in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

De functie van Celeval verdwijnt dus op zich niet uit het federale crisisbeheer, maar zal dus worden waargenomen door de RAG. Die zal wetenschappelijk advies overmaken aan de Covid-commissaris. Die zal dat advies dan bundelen in een beleidsrapport en in aanbevelingen, samen met bijvoorbeeld het advies van de Crisiscel, dat dan specifiek gaat over het luik veiligheid en handhaving.

De aanpassing moet het volgens de woordvoerder van de premier mogelijk maken de wisselwerking tussen het federale niveau en de deelentiteiten beter te stroomlijnen. In het Overlegcomité werd een balans gezocht om in een consensusmodel te beslissen tussen het federale en de deelstaten, en dat is daar op wetenschappelijk vlak een vertaling van, luidt het.