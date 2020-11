Steeds meer werklozen willen leerkracht worden

Eind oktober volgden 1.367 werkzoekenden een opleiding tot leerkracht bij de VDAB. Een stijging met meer dan 500 cursisten ten opzichte van vorig jaar, toen het nog om 863 werkzoekenden ging. In vergelijking met 2015 is dat zelfs vier keer zoveel. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Vooral de opleidingen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs voor de knelpuntvakken zijn populair. In 2020 volgden 283 werkzoekenden een opleiding tot leerkracht in het kleuteronderwijs (189 in 2019), 430 personen schreven zich in in het lager onderwijs (241 in 2019) en er werden 312 cursisten geteld voor knelpuntvakken in het secundair onderwijs (230 in 2019).

Bovendien kunnen hooggeschoolde werkzoekenden sinds dit schooljaar kosteloos de verkorte educatieve master volgen waarmee ze aan de slag kunnen als leerkracht in de hogere graden van het secundair onderwijs. Tegelijkertijd behouden ze hun uitkering en krijgen ze een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. “Steeds meer werkzoekenden vinden via VDAB de weg naar een opleiding tot leerkracht. Ook onze recente verkorte educatieve master doet het goed met tot nu toe al 51 inschrijvingen. Dat is een goed teken, want de komende jaren zal het lerarentekort in Vlaanderen alleen maar groter worden”, aldus Crevits.

De komende jaren zal verder gefocust worden op de zij-instroom in lerarenopleidingen. De afgelopen jaren werd het erkende opleidingsaanbod al uitgebreid. “Leerkracht worden kan op elke leeftijd. Op elk moment van je loopbaan is het boeiend om jouw kennis te delen en iets terug te doen voor onze samenleving. Ons onderwijs kan er alleen maar wel bij varen”, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.