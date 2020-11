Iran waarschuwt voor “elke inmenging” rond executie VUB-gastdocent Djalali

Het regime in Teheran wil geen enkele bemoeienis in de zaak van de Iraans-Zweedse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. Dinsdag raakte bekend dat de man de komende dagen geëxecuteerd dreigt te worden. Zweden riep Iran al op om daarvan af te zien, maar van die uitspraken is Teheran niet gediend. Omdat er ook een link is met België hoopt zijn entourage eerder ook al op druk vanuit Brussel.

“De Iraanse rechterlijke macht is onafhankelijk”, aldus de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Elke inmenging in de uitvoering van rechterlijke beslissingen wordt verworpen als onaanvaardbaar.”

Eerder had de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde, in een zeldzame tweet in het Zweeds, aangegeven dat ze met haar Iraanse ambtgenoot Zarif gesproken heeft, en dat het land ervoor probeert te zorgen dat het vonnis tegen Djalali niet wordt uitgevoerd.

Volgens de Iraniërs is de informatie van de Zweden over de situatie van Djalali “onvolledig en fout”. “Hij is opgesloten voor het plegen van veiligheidsmisdrijven”, aldus de woordvoerder. De man, specialist in de spoedgeneeskunde, werd in 2016 opgepakt tijdens een bezoek aan Iran. Hij is in een schijnproces schuldig bevonden aan het doorgeven van informatie aan de Mossad, over twee verantwoordelijken van het Iraanse kernprogramma. Die informatie zou geleid hebben tot moorden op de twee, in 2010 en 2012.

Al jarenlang wordt er, zowel voor als achter de schermen, druk uitgeoefend op Teheran om Djalali alsnog vrij te laten. In een interview met De Standaard zei Djalali’s vrouw eerder deze maand nog dat ze vermoedt dat haar echtgenoot gebruikt wordt als een drukkingsmiddel. Vrijdag start in Antwerpen een proces over een verijdelde aanslag in Frankrijk, waarvoor ook een Iraanse diplomaat zich moet verantwoorden.