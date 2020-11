Hoofd van bende krijgt tien jaar cel voor smokkel van ruim 200 transmigranten

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Rebwar J. veroordeeld tot tien jaar cel. Hij stond aan het hoofd van een organisatie die 234 transmigranten had gesmokkeld via de snelwegparkings langs de E34. De man kreeg ook een effectieve boete van 12.000 euro per slachtoffer opgelegd, wat het totaal op 2.808.000 euro brengt. Negen kompanen kregen celstraffen tot acht jaar en eveneens fikse boetes.

Het onderzoek was in september 2019 van start gegaan met de melding van een bewakingsagent die gezien had hoe een bestelwagen een groep transmigranten had afgezet op de snelwegparking langs de E34 in Mol-Postel. Uit nazicht van de ANPR-camerabeelden bleek dat die bestelwagen al sinds juni meermaals de grens met Frankrijk had overgestoken.

Via observaties, retroactief telefoonverkeer en zendmastonderzoek kwam een organisatie in beeld die tussen juni en oktober 2019 minstens 234 transmigranten had gesmokkeld. De slachtoffers moesten tussen de 3.000 en de 5.000 euro betalen voor het transport. Het bedrag werd in bewaring gegeven bij een hawalabankier in Irak.

De transmigranten werden in de buurt van het vluchtelingenkamp in het Noord-Franse Duinkerke opgehaald en naar de snelwegparkings langs de E34 in Mol-Postel en Vorselaar gebracht. Ze moesten zich schuilhouden in de bossen achter de parking of in de bestelwagen tot ze op vrachtwagens werden gezet in de hoop om zo het Verenigd Koninkrijk te kunnen bereiken. Eind oktober 2019 werd de organisatie opgerold.