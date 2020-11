Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen: “Onkies dat twee landen goedkeuring van Europese meerjarenbegroting tegenhouden”

Het is onkies dat twee landen - in casu Hongarije en Polen - de goedkeuring van de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds tegenhouden omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe rechtsstaatmechanisme. Dat zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in het Europees Parlement. “Wie twijfelt, kan de regels laten toetsen door het Europees Hof van Justitie. Dat gaat niet ten koste van de miljoenen Europeanen die onze dringende hulp nodig hebben.”

Von der Leyen is niet de eerste die de gemoederen probeert te bedaren door een procedure voor het EU-Hof voor te stellen. Eerder deed ook EVP-fractieleider Manfred Weber dat. Het mechanisme dat de onderhandelaars van de Europese lidstaten en het Europees Parlement overeengekomen zijn, zegt dat vastgestelde schendingen van de rechtsstaat tot financiële sancties kunnen leiden als ze de Europese begroting schaden. “En ook alleen maar dan. Dat is passend, evenredig, maar ook noodzakelijk”, zei Von der Leyen woensdag. “Het is moeilijk voor te stellen dat iemand in Europa daar iets zou tegen hebben.”

Maar wie toch “twijfels” heeft bij de juridische basis van het rechtsstaatmechanisme, kan naar het Europees Hof trekken om de regels te laten toetsen. Von der Leyen: “Dat is de plaats waar we meningsverschillen over juridische teksten betwisten. Dat gaat niet ten koste van de miljoenen European die onze dringend hulp nodig hebben.”

Immers, zo lang Hongarije en Polen hun veto tegen de meerjarenbegroting en het herstelfonds niet opheffen, blijven de beschikbare miljarden geblokkeerd. “We zijn een snelle reactie verschuldigd. Aan allen die hun restaurants en winkels moesten sluiten ten behoeve van ons allemaal. Aan allen die in hun voortbestaan bedreigd zijn. Ook in Polen en Hongarije.”