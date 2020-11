Auto rijdt in op hek aan kantoor van Angela Merkel in Berlijn

Angela Merkel Foto: via REUTERS

In de Duitse hoofdstad Berlijn is een auto ingereden op een hek van het Bundeskanzleramt, het kantoor van bondskanselier Angela Merkel. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie zonder verdere details te geven.

Op foto’s die online de ronde doen, is te zien dat op de auto, die voor het hek staat, in witte letters onder meer “stop globaliseringspolitiek” geschreven staat. Op de andere zijde staat er “jullie verdomde moordenaars van kinderen en oude mensen”. Volgens een DPA-journalist ter plaatse raakte één persoon gewond en werd die verzorgd in een ambulance. Het metalen hek van de kanselarij raakte licht beschadigd.

Later op de dag houdt Merkel een videoconferentie met de premiers van de Duitse deelstaten over de verdere aanpak van het coronavirus in Duitsland.