Europees Commissievoorziter Von der Leyen: “Onmogelijk te zeggen of er Brexit-akkoord komt of niet”

Het zijn beslissende dagen voor de onderhandelingen over een Brexit-akkoord, “maar ik kan in alle eerlijkheid niet zeggen of er een akkoord komt of niet”. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag gezegd in het Europees Parlement. Volgens de Duitse zijn nog steeds dezelfde drie onderwerpen voer voor discussie, waaronder de toegang van Britse en Europese vissers tot elkaars wateren. “We vragen zekerheid en garanties voor onze vissers, die al decennia, zo niet eeuwen in de Britse wateren varen”, zei Von der Leyen.

Het lijkt stilaan onmogelijk geworden om nog voor het einde van het jaar een akkoord over de Brits-Europese handelsrelaties te sluiten én goedgekeurd te krijgen. Nochtans kan enkel zo’n akkoord een al te grote schok vermijden wanneer eind volgende maand een einde komt aan de transitieperiode die inging na het Britse vertrek uit de Europese Unie op 31 januari.

“Het zijn beslissende dagen, maar ik kan in alle eerlijkheid niet zeggen of er een akkoord komt of niet”, zei Commissievoorzitter Von der Leyen woensdag. Er is al veel vooruitgang geboekt, en in domeinen als transport en socialezekerheidscoördinatie moet een akkoord mogelijk zijn, maar drie andere onderwerpen zijn nog steeds voer voor discussie. Het gaat om het gelijke speelveld voor Britse en Europese bedrijven (‘level playing field’), de naleving en afdwingbaarheid van gemaakte afspraken (‘governance’) en de visserijsector.

“Er rest ons maar weinig tijd meer en we willen creatief zijn, maar we zijn niet bereid om de integriteit van onze interne markt op het spel te zetten”, zei Von der Leyen. “Wat we nodig hebben, is een robuust mechanisme dat garandeert dat de concurrentie (tussen bedrijven, red.) eerlijk en vrij blijft. De afdwingbaarheid van de staatssteunregels is een ernstige aangelegenheid. We willen weten hoe er kan worden geremedieerd als 1 partner wil afwijken van de gemaakte afspraken. Vertrouwen is goed, maar wetgeving is nog beter.”

Wat de visserijsector betreft, wil Von der Leyen voorspelbaarheid en garanties voor de Europese vissers. “De komende dagen zijn beslissend. De Europese Unie staat klaar om een akkoord te sluiten, maar is ook klaar voor een ‘no deal’. Eén ding is duidelijk”, besloot ze. “Wat de uitkomst ook is, er zal een duidelijk verschil moeten zijn tussen landen die vol lid zijn van de EU en landen die gewoon een gewaardeerde partner zijn.”