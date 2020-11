“Drie gezinnen samen Kerstmis laten vieren, zoals in Groot-Brittannië? No way!” Maar wat mogen we dan wel?

Zoals in Frankrijk, Nederland of Groot-Brittannië de regels loslaten en iedereen vrij Kerstmis laten vieren, dat zal er bij ons niet inzitten. Zowel premier Alexander De Croo (Open VLD) als minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wil vermijden dat laksheid na Nieuwjaar tot een nieuwe coronagolf leidt. Toch zijn kleine versoepelingen vrijdag op het Overlegcomité ook niet uitgesloten.

De Franse president Emmanuel Macron had dinsdagavond goed nieuws voor zijn onderdanen. Geen avondklok tijdens de feestdagen. De enige opdracht die de Fransen voor kerst en nieuw meekregen, is dat ze best ...