Brandweer opgeroepen voor haardvuur op tv

De hulpdiensten zijn woensdag in Duitsland in de vroege uurtjes naar een woningbrand gesneld om ter plaatse vast te stellen dat het om beelden van een haardvuur op de televisie ging.

Een buurvrouw in de westelijke stad Schwelm had het noodnummer gebeld nadat ze vlammen had gezien waarvan ze dacht die echt waren, zo deelde het plaatselijke brandweerkorps mee. Meer dan 40 brandweerlui, politieagenten en zorgverstrekkers werden naar het appartement gestuurd, maar kwamen al snel tot de vaststelling dat het om vals alarm ging.

“Daarna kon de hulpoperatie snel stopgezet worden, en de televisie werd door de bewoners van het appartement uit gezet”, zo stond in de persmededeling.