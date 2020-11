Aanklager jeansbroekmoord: “Was er een tweede dader? Ik krijg kippenvel bij de gedachte, maar ik denk dat er nóg iemand was”

Leuven / Schoten / Deurne -

“Het kan niet anders, of Alinda Van der Cruysen (47) was aanwezig bij de dubbele moord op Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78)”, zo pleitte openbaar aanklager Hans Van Espen in de Leuvense assisenzaal. Maar volgens de aanklager was er nog een tweede dader. Hij denkt zelfs te weten wie dat is. “Ik krijg kippenvel bij de gedachte. Maar er is een goede reden om aan te nemen dat er nog iemand was.”