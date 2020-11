Belofte maakt schuld: Mourinho trakteert speler op peperdure beenham na verloren weddenschap

Sinds José Mourinho Instagram heeft ontdekt, leren we een andere coach kennen. The Special One blijkt ook simpelweg een leuke mens te zijn. Zo leerden we dat Sergio Reguilon een wel heel fijn cadeau overhield aan de zege van Tottenham tegen Manchester City.

Reguilon kreeg van Mourinho de opdracht mee om Riyad Mahrez aan banden te leggen. Als de vleugelspeler van Manchester City er niet in slaagde Reguilon ook maar één keer te passeren, dan lag er voor de Spanjaard van Tottenham een peperduur beenhammetje te wachten. The Spurs wonnen de wedstrijd, Reguilon deed wat van hem werd gevraagd en Mourinho hield woord. En dat wilde de coach van Tottenham best wel met de rest van de wereld delen en dus postte hij een foto waar hij samen met Reguilon smakelijk een stukje ‘pata negra’ achter de kiezen steekt.

“Belofte maakt schuld’, schrijft Mourinho erbij. “Het kostte me wel 500 pond (560 euro, red) maar ik ben een man van mijn woord.”