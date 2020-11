Honderd dagen Vincent Kompany als coach van RSCA: “Dries Mertens, kom naar Anderlecht”

Exact honderd dagen geleden kwam het verrassende nieuws: Vincent Kompany stopt met onmiddellijke ingang met voetballen en wordt coach van RSC Anderlecht. Honderd bewogen dagen volgden met pijnlijke downs en hoopvolle ups. Voldoende reden voor Anderlecht om de coach even op de pijnbank te leggen. De vragen kwamen van… jonge Anderlecht-spelertjes.

Best hilarisch, zo’n kruisverhoor door jonkies van nog geen tien jaar oud. Remmingen kennen ze niet en dus vragen ze datgene waar journalisten doorgaans voor passen. Wie de baas in huis is? Of hij al verdikt is? Of hij nog kan voetballen? En of hij Dries Mertens goed kent. “Al sinds ik zo oud ben als jullie nu”, antwoordde Kompany die de kinderen aanspoorde om Dries Mertens op te roepen om voor Anderlecht te komen voetballen.

De vraag die geen enkele journalist durft te stellen - hoe lang ben je nog coach van Anderlecht ? - kreeg een veelzeggend antwoord: “Nog vier jaar! We zullen wel zien”, aldus Kompany die wel met zekerheid stelde ooit met Anderlecht in de Champions League te zullen spelen. “Dat is het doel.”