Brussels minister biedt excuses aan voor uitspraken over aankoop van landbouwgrond in Vlaanderen en Wallonië

Brussel - De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) heeft woensdagochtend zijn excuses aangeboden aan de landbouwers, zowel in Wallonië als in Vlaanderen en Brussel. Begin deze week ontstond ophef over uitspraken van de minister over het aankopen van landbouwgrond in Waals- en Vlaams-Brabant.

Maron verklaarde maandag dat het Brussels Gewest “in de komende maanden en jaren” landbouwgrond gaat kopen in Waals- en Vlaams-Brabant om de biodiversiteit te bewaren en lokale landbouw te promoten om een deel van de Brussels bevolking te voeden. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) verzette zich tegen de uitspraken. Ook federaal minister van Landbouw David Clarinval reageerde negatief en sprak van een “middeleeuwse opvatting”. Waals landbouwminister Borsus was op zijn beurt “verbijsterd” over Brussels plannen.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan de spelers in de landbouwwereld in Vlaanderen, Wallonië en Brussel”, zei minister Maron woensdagochtend in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement. Hij gaf toe dat hij “de gevoeligheid van dit onderwerp duidelijk had onderschat”.

“Voedsel, het recht op land, de autonomie en vrijheid van ondernemers en boeren zijn belangrijke en complexe onderwerpen (...). Daarom bied ik mijn oprechte excuses aan aan al degenen die zich zorgen hebben gemaakt over deze communicatiefout van mijn kant. Brussel ondersteunt iedereen die zich inzet voor het recht op kwaliteitsvoedsel”, voegde de minister eraan toe.

Maron benadrukte dat de ‘GoodFood’-strategie van het Brussels Gewest een “ondersteunende strategie” was en blijft. “Die is vanaf het begin gebaseerd op overleg en participatie met een veelheid aan mensen - onder wie natuurlijk tuinders en boeren - en organisaties.” Volgens Maron waren er maandag al contacten met de landbouworganisaties om een en ander uit te klaren.