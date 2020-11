Rode Duivels blijven FIFA-ranglijst aanvoeren

De Rode Duivels behouden morgen hun eerste plaats op de nieuwe FIFA-ranking voor wereldkampioen Frankrijk en Brazilië.

Sinds de publicatie van het vorige klassement half oktober kwamen de troepen van Roberto Martinez drie keer in actie. In Leuven wonnen ze een oefenduel van Zwitserland (2-1) en zetten daarna in de Nations League Engeland (2-0) en Denemarken (4-2) opzij, wat kwalificatie voor de Final Four opleverde.

In het nieuwe klassement lopen de Duivels (1.7780 punten) licht uit op Frankrijk (1.755 punten). Brazilië (1.743 punten) vervolledigt de top drie. Dan volgen Engeland en Portugal.

Deze nieuwe FIFA-ranking geldt als basis voor de indeling van de potten bij de loting voor de WK-voorronde van 2022. Die vindt op 7 december plaats in Zürich.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 nu al meer dan twee jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één. Als de Belgen tot het uitgestelde EK van volgend jaar op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in totaal al 1148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan de kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top twee. (belga)