Child Focus lanceert hulpplatform ‘CyberSquad’ voor jongeren

Child Focus heeft het jongerenplatform CyberSquad gelanceerd, zo maakte de organisatie woensdag bekend. Hiermee hoopt Child Focus jongeren een uitwisselingsplek te bieden, waar ze antwoorden en hulp kunnen zoeken over (online) problemen, maar die ook zelf hulp kunnen bieden.

Op het forum kunnen jongeren zich anoniem uiten of meer te weten komen over verschillende thema’s als seksualiteit, liefde, vriendschap, pesten en privacy, maar evengoed over problematieken als sexting, grooming of sextortion. Het doel is om wederzijdse hulp tussen leeftijdsgenoten te stimuleren door de interventie van een volwassene tot een minimum te beperken. Wel houden professionele medewerkers van Child Focus een oog in het zeil als moderator.

“Te veel (jongeren) blijven zitten met hun problemen online of offline en durven er niet over te praten. Dit kan leiden tot eenzaamheid zonder helpende hand. Met CyberSquad willen we hen steunen en niemand vergeten. We willen hen een plaats bieden waar ze zich goed voelen, 100 pct jong en zonder taboes”, zei Heidi De Pauw, CEO van Child Focus, op een persconferentie.

Via de chatfunctie kunnen jongeren ook met professionals praten over dringende problemen. In eerste instantie is die enkel beschikbaar op woensdagnammidag van 14 tot 17 uur.

“Een luisterend oor”

“Uit mijn gesprekken met jongeren, maar ook met leerkrachten en jeugdwerkers, weet ik dat dit soort initiatieven van enorm belang is: over problemen kunnen praten, gedachten kunnen uitwisselen of gewoon een luisterend oor vinden”, zei Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. “We moeten jongeren niet weghouden van de gevaren van de digitale wereld, we moeten ze ermee leren omgaan.”

Child Focus had in 2014 al een hulplijn gelanceerd voor soortgelijke problemen. Maar jongeren van ‘generatie Z’ bleken vooral communicatie via een chatfunctie te verkiezen, en zich bij problemen tot leeftijdsgenoten te richten. Uit een recente studie bleek dat ongeveer 20 procent van de jongeren die in hun online leven met problemen geconfronteerd worden, zelfs niemand om advies of hulp vragen.

Het platform werd opgestart in samenwerking met Belgian Advertising School, Molengeek, Google Belgium en Test Aankoop, en is te vinden op cybersquad.be.