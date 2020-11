België “zeer bezorgd” over onrust in Tigray, Ethiopische regering wil “geen buitenlandse bemoeienis”

Ons land is “zeer bezorgd” over de onrust in de Ethiopische dissidente regio Tigray. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, die de bezorgdheid woensdag heeft overgemaakt aan haar Ethiopische ambtgenoot.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de bestuurders in de Tigray-regio flakkerde begin deze maand op toen Ethiopisch premier Abiy Ahmed een operatie afkondigde tegen het Tigray People’s Liberation Front of TPLF, de lokale regeringspartij. Volgens Ahmed probeert die de federale regering te destabiliseren, onder meer met aanvallen op legerbasissen in Tigray. Het TPLF ontkent die beschuldigingen.

Door de aanhoudende onrust zijn al tienduizenden Ethiopiërs gevlucht naar buurland Soedan. De regering gaf de Tigray-regio afgelopen weekend nog 72 uur de tijd om zich over te geven. Gisteren/dinsdag kwamen nog zeker 600 burgers om in het conflict.

MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès had woensdag een ontmoeting met haar Ethiopische ambtgenoot, Demeke Mekonnen Hassen, die op doorreis is in Europa. Wilmès had een “constructief gesprek over de situatie”, zegt haar kabinet in een persbericht. Ze heeft daarbij te kennen gegeven dat ons land “zeer bezorgd is” over de situatie in Tigray en pleitte voor de dringende toelating van humanitaire hulp tot het gebied en voor de bescherming van de burgers, klinkt het nog. “België is zich bewust van de ernstige humanitaire en destabiliserende gevolgen voor dat deel van het Afrikaanse continent en hoopt dan ook ten zeerste dat de twee partijen zo snel mogelijk een akkoord bereiken, zodat er een staakt-het-vuren kan komen.”

De Afrikaanse Unie besliste vorige zaterdag om een speciaal gezant naar Ethiopië te sturen om te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Wilmès steunt dat initiatief en “moedigde haar gesprekspartner aan deze kans te grijpen”, aldus Buitenlandse Zaken. “Dialoog is de enige duurzame oplossing voor het conflict.”

Ethiopische premier roept internationale gemeenschap op zich niet te moeien

De Ethiopische eerste minister Abiy Ahmed, vorig jaar nog de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, wil echter dat de internationale gemeenschap zich niet meer mengt in het conflict. “Als een soevereine staat heeft Ethiopië elk recht om zijn wetten op zijn eigen grondgebied te handhaven en af te dwingen”, klinkt het in een verklaring in het Engels die onder meer via Twitter verspreid wordt. “Wij verwerpen elke bemoeienis in onze binnenlandse zaken.”

De VN-Veiligheidsraad zou dinsdag samenkomen over het conflict, maar die vergadering werd last minute afgezegd omdat de Afrikaanse leden van de V-raad eerst alle kansen wilden geven aan bemiddeling door de buurlanden. Die bemiddeling heeft tot dusver niets opgeleverd. Het Tigray People’s Liberation Front, dat de plak zwaait in de regio, had in een antwoord op Abiy’s ultimatum van zondag gezegd dat het de strijd niet stopzet of komt onderhandelen zolang de federale regering troepen in Tigray heeft.

Al wekenlang liepen de spanningen op tussen het centraal gezag en Tigray, en begin deze maand ontspoorde het conflict helemaal toen Ethiopische troepen naar de regio gestuurd werden. Beide partijen gewagen van een bloedbad bij de oorlog, maar het is moeilijk om op een onafhankelijke manier zicht te krijgen op de situatie ter plaatse. Het geweld heeft alleszins al meer dan 40.000 Ethiopiërs op de vlucht doen slaan naar buurland Soedan, aldus de VN.