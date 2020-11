Driekwart van de Brusselaars wil graag verlenging van de metrolijnen

Brussel - De komst van de toekomstige metrolijn 3 zorgt binnen enkele jaren voor een stevige uitbreiding van het Brusselse metronet en dat blijkt maar goed ook. Een online peiling van de Brusselse openbaar vervoermaatschappij MIVB geeft aan dat driekwart van de Brusselaars voorstander is van een uitbreiding van een verlenging van de metrolijnen en dus de komst van metro 3.

De online peiling werd afgenomen bij 1.020 Brusselaars en polste naar de verplaatsingsgewoonten in Brussel en het belang van een nieuwe metrolijn. De resultaten zijn duidelijk. Driekwart van de respondenten is voorstander van een uitbreiding van het Brusselse metronet in het algemeen en driekwart vindt dat de komst van metrolijn 3 nuttig is. Slechts een derde van de bevraagde personen vindt dat het metroaanbod voldoende uitgebreid is.

De wagen blijft voor 46 procent van de respondent nog het meest gebruikte vervoermiddel, maar 38 procent van de respondenten zegt minstens vier keer per week de metro te gebruiken en een kwart gebruikt de metro 1 tot 2 dagen per week. Wie de metro dagelijks gebruikt, minstens vijf dagen per week, doet dat even vaak om te om te gaan werken (47 procent), om boodschappen te doen (48 procent), voor hun vrijetijdsbesteding (52 procent) of om bij mensen op bezoek te gaan (51 procent).

Slechts 11 procent gebruikt het openbaar vervoer in het algemeen nooit en 12 procent gebruikt de metro nooit. De groep van 18 tot 34 -jarigen zeggen meer de metro te nemen (51 procent) dan de auto (41 procent).