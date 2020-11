“Israëlische luchtaanvallen in Syrië”

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben dinsdagavond aanvallen uitgevoerd op doelwitten in het zuiden van het land en nabij de hoofdstad Damascus. Dat meldden de Syrische staatsmedia.

Zo is er sprake van getroffen doelwitten in de regio rond de hoofdstad Damascus, meldt het overheidsgecontroleerde persbureau SANA. Er is sprake van twee “agressies”, waarvan één nabij het dorp Rwihinah in de provincie Quneitra en één in de regio Jabal al-Manea, in de provincie Damascus.

Verdere details zijn er niet. Ook vanuit Israël is er geen nieuws over de aanvallen.

Israël voerde sinds de start van de Syrische burgeroorlog in 2011 al tal van luchtaanvallen uit tegen troepen van het Syrische regime en hun bondgenoten, de Libanese Hezbollah en Iraanse troepen. Vorige week woensdag nog hadden Israëlische vliegtuigen verschillende doelwitten onder vuur genomen. Volgens Damascus stierven toen drie soldaten. De aanval was een vergelding voor de ontdekking van explosieven nabij een Israëlische basis op de bezette Golanhoogten.