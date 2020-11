Laurence was 4 jaar lang slachtoffer van partnergeweld: “Het begon met mij te controleren, kleineren en isoleren”

De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag tegen geweld op vrouwen. Daarom nodigde Studio Brussel Laurence uit in hun studio voor een dappere getuigenis over haar relatie. De jonge vrouw was vier jaar lang het slachtoffer van partnergeweld, tot ze de kans zag om haar vriend te verlaten. “Het begon met mij hard controleren, mij kleineren en uiteindelijk mij isoleren”, klinkt het. “Er was ook fysiek geweld. Je weet ergens wel dat het niet oké is, maar weg gaan is moeilijk.”