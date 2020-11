AA Gent-trainer Wim De Decker gelooft in waterkans om Europees te overwinteren: “Afwezigheid van spitsen is geen probleem”

Een rekenkundige kans op kwalificatie heeft AA Gent nog wel om Europees te overwinteren. Groot is die echter niet. “Maar zelfs al is het slechts een waterkans, we moeten ervoor blijven spelen. De opdracht tegen Rode Ster Belgrado is duidelijk. Winnen met twee goals verschil”, weet trainer Wim De Decker.

Na een gelijkspel tegen Anderlecht volgde een overwinning op Charleroi, waardoor Gent 7 op 9 boekte in de Jupiler Pro League. In de Europa League is het wachten op een kantelmoment. “Het is een cliché, maar de overwinning tegen Charleroi doet veel”, zegt De Decker. “Eindelijk loon naar werken. We moeten proberen om gebruik te maken van de flow waarin we stilaan zitten.”

In afwachting van de coronatesten telt AA Gent vanavond wel nog een pak afwezigen. Naast Marreh, Plastun en Roef ook de drie spitsen Depoitre, Kleindienst en Yaremchuk. “Yaremchuk staat het dichtst bij een terugkeer, maar het wordt moeilijk om hen tegen morgen nog te recupereren. Het is wachten op de testresultaten. Zelfs al zijn die negatief, dan nog keren spelers niet terug zoals voordien. Het blijft in het duister tasten voor de medische staf wat de gevolgen zijn. Het goede nieuws is dat het met Castro-Montes elke dag beter gaat. Van Plastun verwachten we een negatieve test maar hij is wel ziek nu.”

Toch blijft hij hoopvol. “De afwezigheid van de spitsen zie ik niet als een probleem. Ik zag een bedrijvige Bukari met voldoende steun. In de heenwedstrijd moesten we ons nog aanpassen, door de blessurelast en coronagevallen. Nu kunnen we meer van eigen kracht uitgaan.”

AA Gent lijkt ook de weg ingeslagen om met drie centrale verdedigers te spelen. “In het begin stond ik daar sceptisch tegenover maar ik heb me laten overtuigen door de trainer en mijn ploegmaats”, zegt Michael Ngadeu. “Ik had er geen goeie ervaring mee maar vandaag lukt het steeds beter. Dankzij de jongens rondom mij. Momenteel is het de beste optie voor ons.”

Ngadeu miste de heenwedstrijd in Belgrado wegens corona. Nog steeds draagt hij daar de gevolgen van. “Ik had hoofdpijn, keelpijn, smaakverlies, pijn op de borst. De eerste dagen was het fysiek niet makkelijk. Honderd procent ben ik nog niet maar ik groei wel naar mijn beste niveau. Ik had nooit gedacht dat ik op Charleroi negentig minuten zou kunnen spelen.” Ook Ngadeu gelooft nog in de kansen. “Met alle respect maar met iets meer concentratie kunnen we winnen van Rode Ster.”