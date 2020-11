Ex-prostituee eist voor correctionele rechtbank 3,6 miljoen euro van vermeende pooier

Antwerpen - Een vrouw eist voor de correctionele rechtbank van Antwerpen 3,6 miljoen euro schadevergoeding van de man voor wie ze zich elf jaar lang geprostitueerd zou hebben. Het openbaar ministerie vorderde voor hem drie jaar cel wegens mensenhandel en exploitatie van prostitutie. Hij ontkent dat hij haar pooier was en dat hij leefde van haar inkomsten.

Het slachtoffer was in 2016 naar de politie gestapt. Ze vertelde dat ze de beklaagde in Albanië had leren kennen, toen ze nog studeerde. Ze werden verliefd en in juni 2000 volgde ze hem naar Antwerpen. Drie maanden later trouwde ze met een man uit Schoten om een verblijfsvergunning te verkrijgen. “De snelle organisatie van dat schijnhuwelijk, toont aan dat hij een duidelijk plan voor haar had”, zei de procureur.

Het slachtoffer ging aan het werk in een bar in Oostende. Ze dacht dat ze er gewoon pintjes moest tappen, maar de klanten hadden andere verwachtingen. “De beklaagde wist haar te overtuigen om zich te prostitueren. Na zes maanden zou ze de kosten van haar reis hebben terugverdiend. Toen ze daarna wilde stoppen, dreigde hij ermee haar in stukken te snijden”, aldus de procureur.

Schipperskwartier

De vrouw werd raamprostituee in het Antwerpse Schipperskwartier en kreeg in die periode ook een kind van hem, dat hij volgens haar advocate als drukkingsmiddel gebruikte. Het slachtoffer kreeg één rustdag per maand en moest al haar inkomsten afgeven. Hij kocht intussen vastgoed in België en in Albanië, waaronder een hotel.

Ze verliet hem uiteindelijk in 2012, nadat ze ontdekte dat hij al die tijd ook nog een andere relatie had. Pittig detail: een van hun kinderen werd op dezelfde dag geboren als het kind van het slachtoffer. Voor de vrouw werd twee jaar cel gevorderd, omdat zij mee geprofiteerd zou hebben van de prostitutie-inkomsten.

Het totale vermogensvoordeel is volgens de procureur moeilijk te becijferen. Er is alleen het aantoonbare bedrag van 37.570 euro dat het slachtoffer had overgemaakt. Het slachtoffer berekende haar nadeel op 3.630.000 euro of 30.000 euro per maand, maal de 121 maanden die ze voor hem gewerkt had.

De beklaagden vragen de vrijspraak. “Hij speelde geen rol bij haar beslissing om in de prostitutie te stappen. Ze deed dat al voor ze hem kende en bleef het ook doen tot in 2014. Het geld dat ze hem overmaakte was voor de huur van haar appartement. Het vastgoed financierde hij met bankleningen, niet met prostitutiegeld”, pleitte de verdediging.

Vonnis op 22 december.