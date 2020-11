Google en Facebook halen honderden miljoenen euro uit Belgische online advertentiemarkt

Zo’n 280 à 513,4 miljoen euro aan Belgische advertentie-investeringen stroomt weg naar de Amerikaanse mediabedrijven Google en Facebook. En die cijfers liggen naar alle waarschijnlijkheid ondertussen zelfs al hoger. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

De VRM publiceerde woensdag het rapport “Mediaconcentratie in Vlaanderen”. Een van de conclusies van het rapport is dat mede door de coronapandemie het intensieve gebruik van internet zich heeft doorgezet. “De belangrijkste sleutelposities blijven in handen van voornamelijk buitenlandse bedrijven. De populaire sociale media, appwinkels en zoekmachines in Vlaanderen zijn eigendom van Amerikaanse bedrijven. Zij bezitten de digitale advertentieruimtes”, meldt de VRM.

Voor het eerst onderzocht de VRM ook hoeveel van de advertentie-investeringen “weglekken” naar buitenlandse bedrijven. Het onderzoek concludeert dat het om 93,3 à 233,4 miljoen euro zou gaan voor Google, en om 186,7 à 280 miljoen euro voor Facebook. De bedragen blijven onder de televisie-investeringen van 2019 liggen, namelijk 1,7 miljard euro, klinkt het.

Vermoedelijk nog hogere bedragen

Maar vermoedelijk liggen de bedragen die naar Google en Facebook stromen nog hoger, omdat de VRM zich voor de berekening baseert op onderzoeken van de Europese Commissie uit 2006 en 2014. De percentages marktaandeel die daarin beschreven staan, zijn sindsdien “hoogstwaarschijnlijk” gestegen, zegt de VRM.



De mediaregulator combineerde die percentages met de resultaten uit de Matrix-studie uit 2020 van de Belgian Association of Marketing (BAM), in samenwerking met de vereniging van internetregies (DMA) en de vereniging van media-agentschappen (UMA). Uit die studie bleek een netto totaalcijfer voor de Belgische digitale markt van 933,4 miljoen euro.

Een studie van Econopolis concludeerde in 2014 al dat voor elke euro reclame-inkomsten ongeveer 70 eurocent zou wegvloeien naar het buitenland. Op die manier komt het verdienmodel van lokale bedrijven onder druk te staan, klinkt het in het VRM-rapport. Bovendien investeren buitenlandse spelers niet in lokale content.