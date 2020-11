Test Aankoop ontwerpt tool die reëel brandstofverbruik in kaart brengt

Test Aankoop werkt samen met verschillende partners aan MILE21, een online tool die de autobestuurder in staat stelt zijn eigen reële brandstofverbruik en CO2-uitstoot te monitoren en te vergelijken. Volgens de consumentenorganisatie staren mensen zich nu blind op de waarden die de fabrikant naar voor schuift, maar staan die te ver van de realiteit.

Uit eerder onderzoek van Test Aankoop blijkt dat het verbruik van bijna alle auto’s hoger ligt dan fabrikanten ons willen doen geloven. Test Aankoop benadrukt wel dat de situatie al sterk verbeterd is sinds het uitbreken van het Dieselgate-schandaal bij Volkswagen. “Maar de meest relevante verbruikscijfers vind je natuurlijk bij gebruik op de weg in plaats van op de testbank van het labo”, aldus woordvoerder Simon November.

Objectieve informatie

Het Europees project MILE21, wat staat voor “More Info, Less Emissions”, wil daarom in de eerste plaats juiste en objectieve informatie bieden. Daarom vraagt het programma van de gebruiker om zelf een aantal gegevens in te geven zoals het merk en het type van zijn wagen, de aard van de ritten die gereden worden (stadsverkeer of autosnelweg) en het aantal passagiers. Op basis van de tankbeurten en de kilometerstand wordt er dan een gemiddeld verbruik bepaald, dat vergeleken kan worden met het beloofde verbruik en met gegevens van andere bestuurders. Al die gegevens zullen worden verzameld in een database, wat veel realistischere informatie over het verbruik moet opleveren.

De tool biedt gebruikers ook extra tips om het verbruik, en dus ook de CO2-uitstoot van de wagen, te doen dalen. Zo geeft MILE21 mee dat het nuttig kan zijn om de motor uit te zetten bij een spoorwegovergang of in de file, kleine afstanden te mijden met een koude motor en geen overbodige belading mee te zeulen in de koffer. Deze kleine inspanningen kunnen tot besparingen van 7 procent lijden. Ook rustig rijden zonder bruusk remmen of optrekken kan tot wel 38 procent besparen in verbruik.