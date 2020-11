Mysterieuze metalen staaf in de woestijn zou er al jaren staan, maar wat is het precies?

De beelden van de vreemde metalen obelisk van zo’n drie meter hoog die in de woestijn van Utah werd ontdekt, zijn intussen viraal gegaan. Zoals verwacht duiken er verschillende theorieën op die het bestaan van de zuil moeten verklaren. Zou het een kunstwerk zijn van een overleden beeldhouwer? Ligt het coronavaccin daarin verstopt? Of werd het daar gewoon neergepoot door een fan van ‘2001: A Space Odyssey’?

