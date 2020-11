Philippe Montanier over mindere periode van Standard: “Winnen is beste medicijn”

Over overwinteren gaat het op dit moment niet bij Standard. De Rouches willen tegen Lech Poznan vooral hun eerste punten in de Europa League pakken en zo een einde maken aan een slechte reeks. “Het beste medicijn is winnen.”

0 op 9 in de Europa League en ook in eigen land presteren de Luikenaars de laatste weken bijzonder matig. Standard wist slechts twee van zijn laatste tien officiële wedstrijden te winnen. “We zijn uiteraard teleurgesteld door onze resultaten”, zegt trainer Philippe Montanier.

“De match tegen Lech Poznan is voor ons de kans om de eerste punten in deze poulefase te pakken. Van de negen wedstrijden die we in de komende periode gaan spelen, zullen we niet altijd met dezelfde ploeg aantreden. Er zal een zekere rotatie zijn, maar het doel is altijd om de meest performante ploeg op te stellen. Bij elke match is het uitgangspunt een zege behalen, zowel in de competitie als in Europees verband.”

Montanier zegt nog niet met de klassieker van zondag tegen Anderlecht in het achterhoofd te zitten. “Eerlijk waar niet. Het beste medicijn voor een mindere vorm is winnen. Onze focus ligt op Poznan. Hen kloppen kan ons ook een boost geven voor de competitie.”

De Franse trainer gaf verder aan dat Selim Amallah de duels met Poznan én Anderlecht mist door een enkelblessure. “De duur van zijn afwezigheid inschatten is moeilijk, maar het zal niet eenvoudig worden voor hem om deze week nog in actie te komen.” Mehdi Carcela is nog out door een positieve test. Jackson Muleka heeft de training hervat, maar mist matchritme.