Personeel Colruyt krijgt extra dag vakantie als dank voor inzet tijdens coronacrisis: alle winkels op 2 januari dicht

Colruyt Group houdt op zaterdag 2 januari de deuren van zijn winkels dicht. Colruyt geeft zijn personeel die dag een extra betaalde verlofdag.

Wie op zaterdag 2 januari wil aankloppen bij één van de ruim 500 winkels van de Colruyt Group in België (Okay, Dreamland, Bio-Planet, Fiets!, Colruyt supermarkten….) zal voor een gesloten deur staan. Colruyt, de grootste privé-werkgever van het land, geeft zijn medewerkers een extra betaalde verlofdag. “We doen dit om hen te bedanken voor de uitzonderlijke prestaties van afgelopen jaar”, zegt operationele topman Marc Hofman. De supermarkt dankt de werknemers voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

De Spar-winkels, die uitgebaat worden door zelfstandigen, blijven wel open in het weekend van 2 en 3 januari. De versmarkten Cru zijn op 2 januari dicht maar zijn op zondag 3 januari open.

Colruyt neemt het initiatief aan de vooravond van een drukke eindejaarsperiode. Eerder deze week waarschuwde Delhaize dat er wachtrijen kunnen onstaan en consumenten beter hun aankopen spreiden. Maar Colruyt is iets optimistischer. ‘Het eindejaar zal zeker ook dit jaar druk zijn, maar we denken niet dat we de wachtrijen gaan zien die tijdens de eerste golf opdoken. Klanten hebben hun koopgedrag aangepast en zijn vooruitziender geworden’, zegt Hofman. De afhaalpunten Collect & Go hebben dan weer hun capaciteit verdubbeld tegenover dit voorjaar.