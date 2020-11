Kevin De Bruyne krijgt rust bij Manchester City (dat mits gelijkspel op Olympakios al zeker is van 1/8ste finales)

Manchester City kan zich vanavond mits winst op Olympiakos plaatsen voor de 1/8ste finales in de Champions League. Maar dat zal zonder speerpunt Kevin De Bruyne gebeuren. De Rode Duivel krijgt rust.

Met 9 op 9 heeft Manchester City het maximum van de punten in Groep C. Het heeft op Olympiakos straks genoeg aan een gelijkspel om zich nu al te kwalificeren voor de 1/8ste finales. Maar Kevin De Bruyne stapte niet op het vliegtuig richting Athene. De Rode Duivel krijgt rust, net als verdediger Kyle Walker.

De Bruyne klaagde eerder al over het drukke programma na de corona-onderbreking.