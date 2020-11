Dennis is Diagne niet: aanvaller speelt mogelijk in cruciaal duel tegen Zenit al opnieuw mee

Geen scenario zoals bij Diagne voor Emmanuel Dennis: de Nigeriaan krijgt nog een kans bij Club Brugge. Dennis trainde de afgelopen dagen - ook woensdag - individueel in het oefencomplex in Westkapelle. Indien hij tot inkeer komt én binnen de lijntjes loopt, kan hij mogelijk al spelen tegen Zenit.

Dennis zat niet in de wedstrijdkern voor de uitmatch op Dortmund dinsdagavond in de Champions League. De aanvaller had net voor de afreis naar Duitsland een discussie op de bus omwille van een bagatel. Philippe Clement besloot daarom om de wispelturige Nigeriaan gewoon in België te laten. Zo gaf hij een stevig signaal naar Dennis én de rest van de groep. Terwijl Club Brugge in Duitsland vertoefde, meldde Dennis zich wél plichtbewust in het Belfius Basecamp in Westkapelle. Daar trainde hij twee dagen individueel met performance coach Rodrigo De Melo. Gezien de commotie rond zijn persoon, had de aanvaller tijdens zijn ‘verbanning’ dus even het oefencomplex voor hem alleen om na te denken over zijn gedrag. Trainen met Club NXT zat er zelfs niet in.

Woensdag zag Dennis zijn ploegmaats en zijn coach normaliter terug: in de namiddag stond er een uitlooptraining gepland in Westkapelle. Club reed dinsdagavond na de match tegen Dortmund nog terug naar het basecamp, waar er ook overnacht werd. Toch trainde Dennis woensdag nog steeds individueel, want de aanvaller moet z’n fysiek op peil houden en evenveel inspanningen leveren als zijn ploegmaats. Omdat zij getraind en gespeeld hebben, heeft hij dus een kleine achterstand. Na een pittige individuele sessie kan hij donderdag of vrijdag mogelijk al aansluiten bij de groep. Daarover is nog geen beslissing genomen. De kans dat hij al in actie komt tegen Moeskroen, is evenwel heel klein.