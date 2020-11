Argentijnse voetballengede Diego Maradona op 60-jarige leeftijd overleden na hartstilstand

Volgens Argentijnse bronnen is Diego Armando Maradona overleden. Een van de beste voetballers ooit was thuis in Tigre herstellende na een hersenoperatie maar is op 60-jarige leeftijd overleden in Buenos Aires na een hartstilstand. Zijn overlijden werd door zijn advocaat bevestigd.

LEES OOK.Afscheid van een wereldster: hoe Maradona na een jacht van veertig jaar Diego inhaalde

De Argentijn, die na zijn voetballoopbaan vaak met gezondheidsproblemen kampte, werd begin november getroffen door een hersenbloeding. Daarvoor werd hij opgenomen in het ziekenhuis van La Plata. Die operatie aan zijn hersenen liep goed af, waarna hij zich in Tigre - een deelgemeente van Buenos Aires vestigde - vestigde om te herstellen.

Verlosser in Napels

Voor Belgen roept de naam Maradona prompt ook de halve finale van de Rode Duivels op het WK ’86 op. Zelfs wie toen nog niet uit de pampers was, kent de beelden, met dank aan eerst VHS en later Youtube: Maradona loopt de halve Belgische nationale ploeg op een hoopje om de vloer aan te vegen met onze Jean-Marie Pfaff. Het was van zo’n onaardse frivoliteit en schoonheid dat je met plezier de goals zou binnenlaten. Geen schande om te verliezen van de ploeg die enkele dagen later wereldkampioen zal worden.

Na afloop van dat WK lijfde FC Barcelona de kleine Argentijn in voor een toenmalig recordbedrag. In twee seizoenen scoorde hij er 38 goals in 58 wedstrijden. Die goals waren zo mooi, dat de supporters van aartsrivaal Real Madrid ervoor applaudisseerden.

Een gewelddadige woede-uitbarsting op het veld maakte zijn verblijf in Camp Nou onmogelijk. Daarop verraste Maradona vriend en vijand door te kiezen voor Napoli, een bescheiden ploegje zonder trofeeën in de kast, uit het achtergestelde zuiden van Italië. Hij werd er onthaald als een verlosser. Maradona leidde Napoli naar twee titels, één beker van Italië en één Uefa Cup. Vandaag prijken in de stad in veel winkels en huiskamers nog altijd twee afbeeldingen, broederlijk naast elkaar: de madonna en Maradona.

Het was echter ook in Napels dat hij ten prooi viel aan cocaïne, het liederlijke leven en slechte vrienden. Toen Maradona in 1992 met gebogen schouders Napels verliet, had hij er al vijftien maanden schorsing wegens cocaïne opzitten. Twee jaar later brulde hij stijf van de coke in de camera op het WK in de VS, niet lang voor een positieve dopingtest. Tegen dan was hij al lang van zijn voetstuk getuimeld.

LEES OOK. Rode Duivels halen herinneringen op aan Diego Armando Maradona, voetballegende met een veel te kort leven