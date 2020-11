Daikin investeert 140 miljoen euro in nieuw Gents ontwikkelingscentrum

Gent - De Japanse multinational Daikin investeert 140 miljoen euro in een nieuw onderzoekscentrum in Gent. Daar zullen in de toekomst energie-efficiënte verwarmingstoestellen ontwikkeld worden. De fabriek in Oostende, waar zowat 1.800 mensen werken, verhuist niet.

De Belgische vestiging van het het EMEA Development Center, dat sinds 2012 150 medewerkers tewerk stelt in Oostende, barst uit zijn voegen en een nieuwe locatie dringt zich op. De investering kadert binnen de Europese Green Deal en moet van Daikin een voortrekker maken op het vlak van energie-efficiënte alternatieven voor de traditionele verwarmingsoplossingen, nieuwe warmtepomptechnleken en oplossingen voor koude ketens (voeding en farmacie).

“Nieuwe werkplek”

“Daikin heeft de intentie om de betrokken medewerkers in de beste condities te begeleiden naar de nieuwe werkplek”, zegt de directie woensdag. In totaal werken vandaag zowat 220 mensen voor het onderzoekscentrum, dat in de toekomst over een hypermodern kantoorgebouw van zowat 13.000 vierkante meter zal beschikken. “Willen we voorop blijven op de marktnoden en de duidelijke milieuvriendelijke richting van Europa, dan dringt een verdere uitbreiding zich op”, zegt topman Kazuhide Mizutani van het EDC.

“Dit is een mooi teken van vertrouwen in onze stad”, vindt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) over de aankondiging, “goed nieuws voor de lokale tewerkstelling, de verdere ontwikkeling van Tech Lane Ghent en de uitbouw van Gent als innovatieve stad.” Met de investering gaat ook een bijkomende tewerkstelling gepaard: tegen 2025 verwacht Daikin Europe zowat 380 medewerkers bij het EMEA Development Center tewerk te stellen.

In totaal zullen er 500 mensen worden gehuisvest in het nieuwe kantoorcomplex.