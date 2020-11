Wilmès wil online stemmen voor Belgen in het buitenland mogelijk maken

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wil het op termijn mogelijk maken voor Belgen in het buitenland om online hun stem uit te brengen bij verkiezingen. Dat zei ze woensdag tijdens de voorstelling van haar beleidsverklaring in de Kamer.

Op dit moment kunnen Belgen die in het buitenland gevestigd zijn op vijf manieren hun stem uitbrengen bij verkiezingen: ze kunnen persoonlijk naar België afreizen, iemand in België een volmacht geven, persoonlijk of per brief stemmen in een diplomatieke of consulaire post of een brief naar België sturen.

Vanaf volgend jaar wil minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) meer inzetten op de dienstverlening voor Belgen in het buitenland. Ze denkt daarbij onder meer aan een online platform, “e-Consul”, waarmee landgenoten die in het buitenland wonen zich kunnen registreren bij hun ambassade of consulaat. Daarmee zouden ze zich ook kunnen registreren bij verkiezingen, en online stemmen. Dat moet de democratie ten goede komen, maakte de MR-vicepremier zich sterk.

Wilmès wil ook binnen ten laatste twee jaar alle dossiers van Belgen in diplomatieke posten in het buitenland gedigitaliseerd hebben, zei ze. Er komt ook een nieuwe app voor Travellers Online, waarop Belgen hun reis naar het buitenland kunnen registreren, mét een geolocatiefuntie. Dat moet het voor de FOD Buitenlandse Zaken makkelijker maken om landgenoten te helpen en informeren bij eventuele natuurrampen of andere crisissen in het land van bestemming.