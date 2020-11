Zuid-Europese frontlijnstaten blijven hameren op spreiding inkomende migranten

Het nieuwe Europese asiel- en migratiepact bevat onvoldoende solidariteitsmechanismen om inkomende migranten te spreiden over de lidstaten. Dat stellen de regeringsleiders van Griekenland, Italië, Spanje en Malta woensdag in een gemeenschappelijke brief.

Volgens de vier Zuid-Europese landen is het pact dat de Commissie in september op tafel heeft gelegd “gedetailleerd en strikt” wanneer het gaat over de verantwoordelijkheden van de landen die aan de Europese buitengrenzen te maken krijgen met inkomende migranten, en “complex en vaag” wanneer de solidariteitsmechanismen ter sprake komen.

Die “onevenwichtigheden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid” moeten herbekeken worden “zodat heel duidelijk wordt dat een billijke lastenverdeling een essentiële factor is” van een Europees migratiebeleid”, schrijven de vier in de brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

“Belangrijkste solidariteitsinstrument”

Italië, Spanje, Malta en Griekenland blijven erop hameren dat “een verplichte spreiding het belangrijkste solidariteitsinstrument moet blijven”. In het pact wordt komaf gemaakt met dat voorstel. In de plaats suggereert de Commissie ook andere bijdragen, zoals het sturen van grensbewakers of het ondersteunen van de gedwongen terugkeer van mensen zonder recht op asiel. Daarmee wou de Commissie de weerstand van landen als Hongarije en Polen overstijgen, maar ook die landen blijven sceptisch.

Intussen lanceerde vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie een nieuwe oproep aan de lidstaten om een akkoord te bereiken. “Alle drama’s waarmee Europa wordt geconfronteerd, van Lesbos over Calais tot de Canarische eilanden, hebben één verklaring: we hebben geen Europees kader. Aan de regeringen die willen dat dit ophoudt heb ik maar één boodschap: keur ons voorstel goed.”