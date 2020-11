Dan toch nog gaan skiën? Frankrijk, Italië en Duitsland willen pistes dicht, maar Oostenrijk en Zwitserland blijven doof

Wie rond de kerstperiode wil gaan skiën, zal dat vermoedelijk enkel in Oostenrijk of Zwitserland kunnen. Frankrijk, Italië en het Duitse Beieren houden uit vrees voor het coronavirus de pistes dicht, en eisen dat Europa ook de andere wintersportlanden overtuigt de liften stil te leggen. Oostenrijk reageert woest: het claimt in dat geval een schadevergoeding van 2,4 miljard euro.

Rond deze tijd staan in de hoogstgelegen Europese skigebieden normaal de eerste skiërs al op de latten. Maar niks is nog normaal in coronatijden. Overal – behalve in enkele Zwitserse skistations – staan ...