Dertiger krijgt 12 maanden voorwaardelijk voor fotograferen naakte buurvrouw

Diepenbeek - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 35-jarige man uit Diepenbeek, die terechtstond voor voyeurisme en het bezit van kinderporno, veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel.

De man was naar eigen zeggen op het golfplaten dak gekropen om foto’s van Mars te maken in plaats van zijn naakte buurvrouw, die twee huizen verder in haar badkamer stond. Op de geheugenkaart van zijn fototoestel stonden echter foto’s van zijn buurvrouw onder de douche.

Politie en gerecht kregen de man in het vizier wegens zijn IP-adres in een onderzoek naar kinderpornografie. Bij het onderzoek stootten de speurders op foto’s van de buurvrouw in ontbloot bovenlichaam. “Ze waren met een telelens gemaakt. De betichte had er een lachwekkende verklaring voor. Zogezegd was hij Mars aan het fotograferen. Mars is niet alle dagen van het jaar zichtbaar en dat was zo’n dag. Bovendien was hij daarvoor op een plat dak met golfplaten gekropen, “ pleitte advocaat Luk Delbrouck voor de vrouw.

Nieuw dakraam

Volgens Delbrouck moest het slachtoffer een nieuw dakraam laten plaatsen om verdere inkijk te vermijden. Nu moet de Diepenbekenaar een morele schadevergoeding en de kosten betalen voor een gordijn en een zonnewering, zodat inkijk niet meer mogelijk is. Het totaalbedrag is 1.827 euro.

Het parket oordeelde ook dat hij doelbewust te werk ging. “De verdachte heeft er toeren voor uitgehaald. Op het ogenblik dat ze zich ging wassen, maakte hij foto’s, “ aldus de aanklager.

De betichte had nog een blanco strafblad, zodat uitstel nog kon. Er werden wel voorwaarden aan verbonden, zoals het voortzetten van een behandeling voor zijn psychische problemen. Volgens de rechtbank schond hij op grove wijze de privacy van zijn buurvrouw. Door het bezit van kinderporno hield hij de seksuele uitbuiting van kinderen waar ook ter wereld in stand. Hij is zelf sinds 2017 vader. De man moet 1.877 euro gerechtskosten betalen.