Bilzers koppel dat door zoon gevonden werd, stierf wellicht natuurlijke dood

Bilzen - Voorlopig wijst alles erop dat het koppel dat dinsdag levenloos gevonden werd door hun zoon in Grote-Spouwen, een natuurlijke dood stierf. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Al kan een andere doodsoorzaak nog niet definitief uitgesloten worden.

Dinsdag rond 13.30 uur ging een van de twee zonen langs bij zijn ouders op de Herderenweg in Grote-Spouwen, nadat hij hen niet via de telefoon kon bereiken. Hij trof zijn 67-jarige moeder en 68-jarige vader levenloos aan in twee verschillende kamers. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter werden ter plaatse gestuurd. Woensdag werd in Leuven een autopsie uitgevoerd op de twee lichamen om de precieze doodsoorzaak te bepalen. Daarbij werden geen sporen van kwaad opzet gevonden. Voorlopig wijst alles erop dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Maar om alles uit te sluiten is het nog wachten op het toxicologisch onderzoek en het onderzoek van het gerechtelijk labo.

“Een CO-vergiftiging kan het niet zijn geweest”, zei de zwaar aangeslagen zoon woensdagvoormiddag, toen hij de katten van zijn ouders eten kwam geven. “De kachel stond niet aan, en mijn ouders hebben geen gas. Wat er dan wel gebeurd is? We weten het echt niet. Heeft mijn vader misschien iets gekregen en is mijn moeder gevallen toen ze hem te hulp schoot? Ik kwam hier nog elke week op bezoek. Het is verschrikkelijk.”

Iliana Simons is geschrokken door het plotse overlijden van haar buren: “Het waren heel gewone mensen.” Foto: Raymond Lemmens

Ook de buurt is geschrokken door het plotse overlijden van het echtpaar. “Het is heel erg, zeker omdat ze allebei tegelijk zijn overleden”, zegt buurvrouw Iliana Simons. “Dinsdagmiddag zag ik de zoon plots snel en paniekerig naar buiten lopen. In een mum van tijd stond de hele straat vol met agenten en mannen met witte pakken. Het leek wel een horrorfilm.”

Het koppel woonde al jaren op de Herderenweg. “De vrouw is hier in de straat opgegroeid, en we hebben allemaal ongeveer gelijktijdig gebouwd. Het waren heel gewone mensen op pensioen. Met haar had ik minder contact, zij was wat meer teruggetrokken. Haar man zag ik vaker, hij was ook wat socialer. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Hij ging elke zondag kaarten in een bar in de buurt. Toen het nog mocht natuurlijk. Vroeger is hij ook voorzitter van de harmonie geweest.”

Volksunie

De andere buren bevestigen dat de vrouw meer teruggetrokken was dan haar man, al kozen de zestigers de laatste jaren allebei voor de rust en hadden ze weinig sociale contacten. De man zou wel een grote liefde voor koken hebben gehad en volgde de politiek op de voet. “In de jaren 70 stond hij zelfs op de kieslijst van de Volksunie. Hij was een opgewekte man met een uitgesproken mening”, zegt een buurtbewoner. De zoon die het echtpaar vond, kwam regelmatig op bezoek om zijn ouders te helpen, bijvoorbeeld in de tuin. Hij is een kok. Zijn broer werkt in de scheepvaart als kapitein en woont niet meer in de buurt.

“Hopelijk komt snel aan het licht wat er werkelijk gebeurd is, zodat de familie in alle rust kan rouwen”, zegt een buurvrouw. “Het leek me zo’n gelukkig echtpaar. Dit zijn verhalen die je hoort en je niet gelooft. Tot het zo dichtbij gebeurt.”