Lionel Messi neemt afscheid van Diego Maradona: “Een trieste dag voor alle Argentijnen en het voetbal”

Ook Lionel Messi heeft gereageerd op het overlijden van Diego Armando Maradona, zijn ex-bondscoach bij Argentinië, maar bovenal de man met wie hij voor eeuwig en altijd vergeleken zal worden.

“Dit is een trieste dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal”, schrijft de ster van FC Barcelona op Instagram. “Hij verlaat ons wel, maar gaat nooit weg, want Diego is eeuwig.”

“Ik blijf achter met alleen maar mooie momenten die ik met hem beleefd heb”, schrijft Messi nog. “En ik wil mijn medeleven betuigen aan al zijn vrienden en familie. Rust in vrede.”