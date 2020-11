Wat zijn de links tussen Maradona en België? “Hij ging met iedereen op de foto”

De transatlantische bromance tussen Jean-Marie Pfaff en Diego Maradona mag dan wel een deuk hebben opgelopen, er zijn nog andere Belgen die zich ooit in de nabijheid van het Argentijnse fenomeen hebben opgehouden. Omdat het op 27 februari welgeteld 40 jaar geleden zal zijn dat Maradona als international debuteerde, polste Fan naar hun ervaringen met de geniale kobolt. Diego and me, versie België.

“Eén telefoontje volstond”

Wie: Michel Verschueren, manager Anderlecht

Link: Was in 1983 chauffeur voor Maradona in Brussel

Eén telefoontje. Zoveel moeite kostte het Michel Verschueren om Diego Maradona in 1983 als eregast voor de inhuldiging van de nieuwe Anderlecht-tribune naar Brussel te halen. “Op de Europese loting zat ik als kleine Belg altijd naast de managers van Barcelona en Real Madrid, die in de loop der jaren goede vrienden werden. Toen onze nieuwe tribune klaar was, wilden we iets speciaals doen. Ik kreeg het fiat van voorzitter Constant Vanden Stock om mijn contacten met Barcelona aan te spreken. “Of Diego Maradona één dag naar Brussel wilde komen?” Eén telefoontje naar mijn vriend Anton Parera volstond. Een paar maanden later fungeerde ik als chauffeur van Maradona. Ik ging hem oppikken op de luchthaven, voerde hem van en naar de Hilton en naar een restaurant in Asse waar hij eregast was op een boekvoorstelling. Zijn manager Jorge Cysterpiller fungeerde als tolk. Geen moment ambras hebben we met Diego gehad. Integendeel: hij ging op de foto met iedereen die erom vroeg. Als jonge clubmanager was dat voor mij een hele eer om met zo’n legende op te trekken. Of Anderlecht hem een cadeautje heeft gegeven? Natuurlijk. Een mooie horloge. Uiteraard hebben wij zijn vliegtuigticket en de hotelkosten voor onze rekening genomen, maar Barcelona hebben wij niets moeten betalen. Een vriendendienst, dat was het.”

“Diego was heel aaibaar”

Wie: Carl Huybrechts, journalist, tv-figuur

Link: Interviewde Maradona in 1983

Tijdens zijn Brusselse passage in 1983 werd Maradona geïnterviewd voor de VRT-camera’s door Carl Huybrechts. Bij dat gesprek fungeerde Anderlecht-speler Juan Lozano als tolk. “Echt vlot verliep dat interview niet”, herinnert Huybrechts zich. “Beiden waren heel bedeesd. Juan was geen groot lawaai en ook Maradona praatte moeizaam. Maar hij was wel heel aaibaar, lief en behulpzaam. Een interview via een tolk afwerken, blijft sowieso moeilijk. En je kent Juan.... (In het Antwerps) ‘Allez, moet ik da na echt vroage?’ Maar goed, het was wel een stunt van Anderlecht dat ze Maradona naar België hadden kunnen halen. Een jaar eerder had hij op het WK 1982 voor het eerst aan de wereld getoond hoe ongelofelijk goed hij wel was. Ik heb trouwens zijn eerste match bij Barcelona live gezien in Nou Camp. Theo Custers, die toen bij Espanyol keepte, had kaarten voor mezelf en mijn collega Jaak Pijpen geregeld. Ook zonder accreditatie stuurde Theo zijn Mercedes tot vlakbij het stadion. Met zijn grote snor en rosse haren hoefde hij alleen maar zijn markante kop even te tonen. ‘Muy bien, Theo.’ Al die Spaanse flikken herkenden hem meteen en wij mochten doorrijden. Maradona scoorde in zijn debuutmatch. Nou Camp had een nieuw idool gevonden.”

Foto: EPA

“Vijf verboden middelen in zijn urine”

Wie: Michel D’Hooghe, hoofd van de medische commissie van de FIFA

Link: Betrapte tijdens het WK 1994 Maradona op doping

Bij het aanbreken van de jaren negentig namen slechte gewoontes de overhand bij Diego Maradona. Als speler van Napels werd hij in 1991 voor vijftien maanden geschorst wegens het gebruik van cocaïne. Op het WK 1994 wilde de toen 33-jarige Argentijn nog eenmaal schitteren op het mondiale toneel, maar ook daar sloeg de dopingdoem toe. De Belgische arts Michel D’Hooghe was op dat WK hoofd van de medische commissie van de FIFA, een functie die hij ook nu nog bekleedt. “We hebben destijds vijf verboden middelen aangetroffen in de urine van Maradona. Geen cocaïne, zoals veel mensen menen. Dat middel dateert uit zijn Napels-tijd. Wel metabolieten, die hij gebruikte om op korte tijd veel gewicht te verliezen. Pas bij de aanvraag voor een contra-expertise kwamen we te weten dat het over Maradona ging. Tja, dat is natuurlijk even schrikken. De grootste vedette van het evenement moest huiswaarts. Sindsdien hebben we trouwens geen enkel dopinggeval meer gehad op een WK, ook al hebben we bijvoorbeeld in Brazilië alle 1033 voetballers getest.”

“Omdat vanuit Zuid-Amerika nogal agressief gereageerd werd op de uitsluiting van Maradona, heb ik enkele dagen met bodyguards rondgelopen. Men suggereerde dat de FIFA Argentinië wilde benadelen. Onzin natuurlijk. Ik herinner me een persconferentie in Dallas waarop de Argentijnse media scherp reageerden. Het waren inderdaad niet de zwaarste producten die Maradona had gebruikt, maar je kan niet een beetje zwanger zijn. Voor de voetballer Maradona heb ik uiteraard alle respect. Zoals hij de Rode Duivels op het WK 1986 vrijwel op zijn eentje uit de finale hield, dat heb ik nog maar weinig spelers zien doen. Vorige maand waren we samen op een FIFA-evenement, maar ik kreeg niet de indruk dat hij me koppelde aan dat voorval van 1994. Het is trouwens het juridische departement die beslist over een schorsing, niet de medische commissie.”

“In Argentinië is hij populairder dan Messi”

Wie: Hernan Losada, ex-speler van Anderlecht, momenteel Beerschot Wilrijk

Link: Argentijn

In 1990 keek de achtjarige Hernan Losada, ex-Anderlecht en nu Beerschot Wilrijk, met betraande ogen naar de verloren WK-finale. “Net als heel Argentinië vind ik nog altijd dat een discutabele penalty ons de wereldtitel heeft gekost. Dat tornooi moet zowat mijn eerste herinnering aan Diego Maradona zijn. Zijn beste momenten heb ik via Youtube ontdekt. Dat blijft een verbijsterende ervaring. Ik herinner me nog wel hoe hij – met die gele streep in zijn kapsel - op latere leeftijd terugkeerde bij Boca Juniors, een club uit mijn geboortestad Buenos Aires. De hele stad stond op zijn kop. Geloof me, Maradona kan zich ook nu nog onmogelijk op straat vertonen. Niet in Napels, niet in Buenos Aires, niet in de rest van Argentinië. Ik begrijp dat jullie Belgen vooral teruggrijpen naar het WK 1986, maar voor mij steekt zijn periode bij Napels erbovenuit. Hij stuwde zijn club naar winst in de UEFA-cup en twee Italiaanse titels. En Italië bezat toen de beste teams van de wereld: Juventus met Platini, AC Milaan met Van Basten en Gullit. In mijn geboorteland blijft hij populairder dan Lionel Messi. Niet alleen omdat Maradona een wereldtitel heeft behaald, maar ook door zijn levensloop. Messi is opgegroeid in Spanje, Maradona in Argentinië. Allicht heeft een moeilijke jeugd zijn rebelse karakter voor een stuk gevormd. Veel Argentijnen met een gelijkaardige achtergrond kunnen zich daarmee identificeren.”

Foto: IMAGO

“Als coach won ik altijd tegen Maradona”

Wie: Frank Vercauteren

Link: Beste Belgische linkervoet, coachte tegen Maradona in de Emiraten

Als Diego Maradona en zijn wonderlijke linkervoet al een Belgische tegenhanger hebben, is het Frank Vercauteren. “Allicht was mijn rechtervoet beter dan de zijne. Maar met zijn linkervoet compenseerde hij dat verschil in ruime mate. Dat ene been was zo goed dat hij geen rechter nodig had. Hoe goed hij ook was op het WK 1982, vier jaar later bereikte hij een nog hogere piek. Fysiek stond hij op het toppunt van zijn mogelijkheden. Niemand kon hem afremmen.”

Na hun spelersloopbaan – culminerend in twee legendarische WK-confrontaties - ontmoetten beiden mekaar als coach in de woestijn van de Emiraten. In 2011-2012 coachte Maradona Al-Wasl en bemande Vercauteren de dugout van Al-Jazira. “Twee keer heb ik het toen met mijn team tegen Maradona opgenomen, twee keer heb ik gewonnen. Als coach had ik een nauwer contact met hem dan destijds als speler. Meer dan een vluchtige hoofdknik in de tunnel voor de wedstrijd zat er tijdens de WK’s van 1982 en 1986 niet in. Toch wist hij - toen we mekaar zoveel jaar later ontmoetten in de Emiraten – nog goed wie ik was. Mijn Spaans is behoorlijk, wat de communicatie vergemakkelijkte. Dat de plaatselijke pers het duel tussen onze ploegen als een clash van Maradona met Vercauteren presenteerde, zal allicht ook een rol gespeeld hebben. Eigenlijk was Diego voor de match best wel amicaal hoor. (lachje) Nadien lag dat wat moeilijker, zeker die keer toen mijn team in de extra tijd op een diefje won. Toen was het een beetje minder gezellig.”

Vercauteren keek niet alleen op de WK’s met verbazing naar Maradona. “Met Anderlecht speelden we ooit een vriendschappelijk tornooi in Nou Camp. Nadat wij onze wedstrijd hadden gespeeld, trad Barcelona aan, zodat we met zijn allen op de tribune plaatsnamen, uitkijkend naar dat fenomeen. Ondertussen had een wolkbreuk het hele veld onder water gezet. Wat deed Maradona? Hij begon prompt te voetballen zonder de bal de grond te laten raken. Om dat te kunnen moet je technisch op het allerhoogste niveau staan.”