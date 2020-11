Fans van overleden Maradona (60) massaal op straat om hulde aan icoon te brengen: “Er is maar één Maradona”

Diego Maradona is woensdag op zestigjarige leeftijd overleden. De legendarische voetballer had fans over de hele wereld, maar vooral in het Italiaanse Napels beschouwen ze hem als een icoon. De stad en Maradona zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: hij speelde zeven seizoenen bij SSC Napoli en wordt er als een god aanbeden. Nadat het nieuws van zijn overlijden na een hartstilstand bekend raakte, kwamen fans massaal op straat om hulde te brengen aan ‘hun’ Maradona. “Er is maar één Maradona”, weerklinkt door de straten van de stad.