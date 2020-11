Luikse ruimtevaartspecialist failliet: vijftigtal banen bedreigd

De ondernemingsrechtbank heeft deze week het faillissement uitgesproken van het bedrijf Britte uit Herstal, in de provincie Luik. Bij de producent van onderdelen voor de ruimtevaart en de wapenindustrie werkten een vijftigtal mensen.

De vakbonden zijn niet te spreken over de gang van zaken. “Schandalig maar niet verrassend voor deze werkgever”, zegt Antoine Fanara van de socialistische bond FGTB Métal. Hij klaagt over een gebrek aan sociaal overleg.

“De werknemers wisten dat de situatie moeilijk was, maar niemand hield rekening met een faillissement”, zegt ook René Petit van de christelijke bond ACV-CSC METEA. “Er was aan de personeelsvertegenwoordiging geen informatie in die richting gegeven. Op het einde van de namiddag is de curator naar de fabriek gekomen om te zeggen aan de werknemers dat ze hun badge en sleutels konden inleveren en naar huis gaan.”

Het is niet de eerste keer dat de fabriek failliet gaat. In 2010 werd ze nog gered door de Scandinavische groep Mustad.