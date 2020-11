Enkelband brengt Solazzo stap dichter bij vierde proces-Cools

Sinds april heeft hij huisarrest in zijn woning in het Zuid-Italiaanse Veglie, maar nu heeft Cosimo Solazzo (72) ook een enkelband om gekregen. De man, die in 2004 bij verstek tot 20 jaar cel werd veroordeeld omdat hij in 1991 de moordenaars van PS-topman André Cools onderdak zou gegeven hebben, staat daarmee een stap dichter bij een vierde proces in het ophefmakende dossier.

Klaarblijkelijk ziet Italië geen graten in een eventuele uitlevering van Solazzo. Het vroeg ons land alleen garanties over de omstandigheden waarin Solazzo in de gevangenis zou verblijven, gezien diens wankele gezondheid. Met de uitlevering lijkt het pad geëffend voor een vierde assisenproces over de moord op André Cools. Solazzo gaf verstek op de drie vorige processen door tijdens een voorwaardelijke invrijheidsstelling het land te ontvluchten.

Bij zijn aankomst in België kan Solazzo tegen die veroordeling verzet aantekenen en een nieuw proces vragen. Of hem dat ook gegund zal worden, is een andere vraag. Solazzo heeft er immers zelf voor gezorgd dat hij op geen enkel van de drie vorige processen aanwezig was en dan is een herkansing niet vanzelfsprekend. Hij kan de zaak ook op zijn beloop laten. Dan zou hij in theorie alsnog zijn straf moeten uitzitten.